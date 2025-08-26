Авокадо в одну секунду он кажется еще далеким от созревания, а в следующую - уже перезрел.

Авокадо – очень капризный фрукт, но и очень вкусный. При его покупке важно не переборщить с количеством, ведь слишком много авокадо и мало времени, чтобы насладиться ими, приведет к тому, что они потемнеют и станут мягкими.

Издание Express пишет, что есть эффективный способ хранения авокадо, который позволяет предотвратить быстрое поручение фрукта.

"Я где-то прочитал, что если хранить авокадо в холодильнике вместе с лимоном, оно дольше остается свежим, поэтому решил попробовать. Последнюю покупку я положил в ящик для овощей в холодильнике. Почти шесть недель спустя, когда я готовил буррито, я увидел их и решил попробовать. Через чуть более пяти недель они были идеально спелыми и внутри все еще ярко-зелеными", - поделился секретом пользователь соцсетей Джон Уилер.

Видео дня

Где лучше хранить авокадо

Кислоты, содержащиеся в лимонах, помогают снизить pH авокадо и уменьшить ферментативную активность, предотвращая их потемнение. Хранение в холодильнике замедляет процесс созревания. Лучше всего хранить в холодильнике спелые или почти спелые авокадо.

Однако авокадо следует хранить на столе, где они могут созреть при комнатной температуре, прежде чем поместить их в ящик холодильника с лимоном. Дело в том, что если положить незрелые авокадо в холодильник, то они со временем созреют, но их текстура и вкус могут ухудшиться.

Ранее УНИАН писал, как хранить авокадо максимально долго.

Вас также могут заинтересовать новости: