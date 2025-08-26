Посол Украины в Великобритании считает, что количество людей в окопах необходимо минимизировать.

Современные реалии требуют переосмысления подходов к ведению боевых действий. Вместо живой силы необходимо делать ставку на развитие военных технологий. Такое мнение высказал экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в интервью "Новой украинской школе".

"Сейчас уже нет этих огромных фронтов, где находится в окопах огромное количество людей... Потому что средства поражения сейчас такие, что они там каждого найдут и убьют", - заявил он.

По словам посла, беспилотные технологии позволяют снизить количество личного состава на фронте. Он считает, что количество людей в окопах необходимо минимизировать.

"Робот за 50 долларов тебя найдет и убьет. Это факт на сегодняшний день. Фильмы, которые мы смотрели в начале 1990-х, про Терминатора, например, становятся реальностью. Поэтому нам нужно думать, чтобы не пришлось потом отправлять кого-то в прошлое, чтобы сделать какие-то изменения", - сказал Залужный.

США изучает опыт использования беспилотников в Украине

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские специалисты внимательно изучают опыт боевого использования беспилотников в Украине. Он подчеркнул, что военного конфликта такого масштаба не было со времен Второй мировой войны.

Трамп добавил, что между Украиной и Россией ведется война дронов, которая раньше не существовала.

