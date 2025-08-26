Зеленский назвал 5 первых стран, где будет работать множественное гражданство для Украины

Множественное гражданство внедряется для стран, куда большинство украинцев уехали с началом полномасштабного вторжения.

Президент Владимир Зеленский назвал 5 первых стран, где начнут действовать нормы множественного гражданства Украины. Об этом он сказал на встрече с представителями Всемирного конгресса украинцев, информация о которой размещена в Telegram-канале главы государства.

"Закон принят, в ближайшее время правительство примет необходимые нормативные акты, и первыми странами, где применят нормы, станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада. Это шаг для еще большего единства украинцев в мире", - прокомментировал Зеленский.

Как пояснил президент, множественное гражданство в первую очередь будет действовать для стран, куда большинство украинцев уехали с началом полномасштабного вторжения.

Видео дня

Больше новостей о множественном гражданстве для украинцев

Как сообщал УНИАН, 18 июня 2025 года Верховная Рада Украины поддержала введение множественного гражданства в нашей стране. За это проголосовали 243 народных депутата.

Принятый закон устанавливает допустимые случаи множественности гражданства, определяет особенности приобретения гражданства Украины и его возобновления, а также пересматривает основания для потери гражданства Украины.

15 июля Зеленский в Telegram сообщил, что подписал закон о множественном гражданстве и это позволит создать больше реальных юридических основ для единства миллионов украинцев на всех континентах, а также тех представителей других народов, которые связали свою судьбу с Украиной.

В законе сказано, что множественное гражданство - это одновременная принадлежность лица к гражданству (подданству) двух или более государств.

Вас также могут заинтересовать новости: