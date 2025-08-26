3 сентября 2025 года Новая почта проведет прямой эфир, во время которого состоится финальный розыгрыш главного приза летней акции - двухкомнатной квартиры в жилом комплексе Svitlo Park в столице.

"К участию автоматически допускаются все клиенты, которые получали отправления в отделении, почтомате или по адресу с 23 июня по 31 августа 2025 года. За каждые 3 полученные посылки клиент получает 1 шанс на участие в розыгрыше, максимум - 5 шансов", - сообщили в пресс-службе Новой почты условия участия.

Чтобы ваши имя и номер попали в список участников, нужно зарегистрировать номер телефона в мобильном приложении. Там же можно проверить статус участия и количество шансов.

Финальный розыгрыш состоится в студии "Телевидение Торонто" - победитель будет определен в прямом эфире в режиме реального времени.

Прямой эфир начнется 3 сентября в 18:30 на YouTube.

Желающим получить квартиру от компании следует во время розыгрыша быть на связи. По правилам розыгрыша, чтобы стать победителем, следует ответить на телефонный звонок в прямом эфире. Оператор будет звонить трижды, и если счастливчик не ответит - право на получение выигрыша перейдет к резервному победителю.

Дополнительные детали по трансляции компания обнародует на своем сайте и в официальных каналах связи.