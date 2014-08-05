В СНБО уверяют, что контролируют передвижение подкреплений боевиков из России

Об этом рассказал на брифинге во вторник представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос о беспрепятственности попадания подкрепление и техники к террористам на Донбассе из РФ, пишет Украинская правда.

По его словам, украинские разведчики предоставляют информацию о передвижении каждой из колонн, после чего штаб принимает решение об уничтожении колонны, если этот процесс не представляет опасности для украинских военных и мирных жителей.

"Если колонна передвигается под огневым прикрытием, то она "ведется" нашими разведчиками до безопасной территории. На этой территории колонна уничтожается по возможности", - сказал Лысенко.

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Он напомнил, что украинская авиация не работает на прилегающих к границе участках из-за постоянных атак противовоздушной обороны и военной авиации России.

По просьбе журналистов объяснить, почему военные, защищающие Луганский аэропорт, снова не получают обеспечение, Лысенко ответил:

"У нас постоянно происходят случаи, когда помощь не доходит до какого-то военного подразделения. Однако это не означает, что она вообще не дойдет. Если эту колонну обнаружили и готовились разбомбить, то именно поэтому помощь не удалось предоставить. Она будет предоставлена ​​другим путем, но обязательно будет предоставлена​​", - подчеркнул он.