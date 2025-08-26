Большинство ЖК в Киеве незаконно оградили территорию заборами, - архитектор

Если соответствующий участок в коммунальной, а не частной собственности, то забор является незаконным.

В Киеве большинство жилых комплексов незаконно установили заборы вокруг своего периметра. Об этом в эфире "Киев 24" сказала архитектор и урбанистка Ирина Оя, отвечая на вопрос, законны ли закрытые жилые комплексы.

"В Киеве большинство закрытых жилых комплексов являются незаконными. Все считают, что если они покупают квартиру, то покупают и кусок придомовой территории", - отметила она.

Но это зависит от права собственности на участок.

"В большинстве случаев участок находится в коммунальной собственности. Если он в коммунальной собственности, то, соответственно, принадлежит жителям города. И тогда забор является законным только до момента ввода здания в эксплуатацию - когда вы уже можете заезжать и делать ремонт", - сказала Оя.

Если это не частная собственность, подчеркнула эксперт, то "этот забор является незаконным".

"А приватизировать можно далеко не все участки", - заметила урбанистка.

Какие заборы можно устанавливать в Украине

Как сообщал УНИАН, нормы высоты ограждения частных домовладений или приусадебных участков регламентирует законодательство. По словам адвоката Евгения Булименко, высота заборов прописана в Государственных строительных нормах Украины. Кроме того, в каждом городе или поселке могут устанавливаться местные правила застройки.

Так, допустимая высота забора между соседями имеет такие общие требования: высота ограждения между соседними участками должна составлять до 2 метров; высота забора со стороны улицы - до 2,5 метров.

В некоторых случаях допускается высота заборов больше, чем 2,5 метра. В частности, высота ограждения химического предприятия может быть 3-4 метра, а вокруг военного объекта забор может быть высотой 2,5-3 метра. Но для частных домовладений таких исключений нет.

По словам адвоката, если сложилась ситуация, что ограждение выше, чем разрешено нормами, тогда нужно либо менять его конструкцию, либо устанавливать новое, высота которого будет соответствовать установленным требованиям.

Кроме того, лицу, установившему слишком высокий забор, могут выписать штраф за нарушение правил благоустройства: статья 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает для обычных граждан штраф от 340 до 1 тыс. 360 грн, а для бизнесменов и чиновников - от 850 до 1 тыс. 700 грн.

