Известная украинская актриса Елена Светлицкая, которая сыграла в таких фильмах, как "Морена", "Дом "Слово" и "Бесконечный роман", рассказала о собственной трансформации за последние 5 лет. Как оказалось, звезда изменилась как внешне, так и внутренне.

"Я пять лет назад и я сегодня - это совершенно разные личности", - призналась актриса.

В своем блоге в Instagram Елена поделилась, что болезненно пережила этап развода с мужем. На фоне стресса, у нее начали возникать первые признаки РПП (расстройства пищевого поведения).

"Возможно до конца я вам не открывала ту боль, которую проживала зимой. Было очень больно и тяжело. Все это отражалось на моем теле. По ночам я рыдала, подавляла свои переживания едой, а потом рвала в слезах. Сама не верю, что все это происходило со мной. Психологи, специалисты по РХП, медитации, спорт - ничего не могло остановить этот ад", - призналась Светлицкая.

Актриса вспомнила момент, когда свидетелем одного из ее срывов стала дочь Вера. Елена подчеркнула, что это стало одним из катализатором ее изменений:

"Самое ужасное воспоминание - это когда Вера зашла в ванную, а ее мама сидела над унитазом и рыдала. Таким ли примером я хочу быть для своих детей? Нет!"

Светлицкая сообщила, что сейчас чувствует себя намного лучше. Вместе с тем она добавила, что смогла преодолеть болезнь благодаря инъекционному препарату, который используется для эффективного снижения веса, контроля аппетита и нормализации уровня сахара в крови.

"РХП позади. И да, возможно я не смогла с этим справиться сама, но есть результат. И это главное", - отметила звезда.

Напомним, что Елена Светлицкая сообщила о разводе с мужем в начале этого года. Пара пробыла в отношениях более 10 лет.

