Дальнобойность "Фламинго" с учетом маневрирования составляет примерно 2 тыс. км.

Новая украинская дальнобойная ракета "Фламинго" вообще не похожа на советский БПЛА Ту-141 "Стриж" - есть серьезные отличия, заявил главный редактор Defense Express Олег Катков.

В частности из-за того, что в украинском информационном пространстве появилось много критики относительно вида "Фламинго", его на Radio NV попросили объяснить, верны ли эти придирчивые оценки. В частности, о том, что она похожа на советский БПЛА Ту-141 "Стриж".

Эксперт предполагает, что "мысли" о сходстве со "Стрижем" возникли из-за вбросов с российской стороны - якобы, "украинцы не могут что-то сделать". В то же время, отмечает Катков, "Фламинго" от "Стрижа" отличает куча отличий. Например, это крылья. У "Фламинго" - прямое крыло посередине корпуса, "Стриж" имеет треугольное крыло в хвостовой части.

"Треугольник и прямоугольник, как бы, уже на уровне первого класса люди отличают... Конечно, для специалиста это означает, что другое размещение силовых конструкций, центр плана, вообще другой тип корпуса. Окей, ну, это сложно, то есть понимать, что "Стриж" один делается из наборного алюминия, из панелей этих и собирается клепкой, это одна ситуация. Надо понимать, если бы детальнее посмотреть, увидеть то, что у "Фламинго" фюзеляж, центральная часть, это просто намотка коконом. То есть, стеклопластик наматывается коконом, как у баллистических ракет", - говорит эксперт.

Он объясняет, что речь идет о другой технологии, другом типе несущей конструкции. Соответственно, отличается базовая методология сборки; морщины; сборки ракеты. Кроме того, отличие заключается в размещении двигателя. На первый взгляд, и там и там речь идет о его размещении сверху фюзеляжа, но у Ту-141 двигатель размещен внутри фюзеляжа. Его сопло находится в хвосте, сверху - только воздухосборник. В FP-5 "Фламинго" двигатель полностью размещен над фюзеляжем.

"Фламинго" отличается тем, что он военного времени. Возможно было сделать, наверное, по-другому... Давайте сделаем крылатую ракету, которая будет там размещаться в транспортно-пусковом контейнере, иметь сложные крылья, там замечательную пусковую какую-то сделаем. Ну, потратим на эти задачи еще года два", - подчеркнул Катков.

Он подчеркивает: Украина должна иметь дальнобойное собственное вооружение, а это значит - бить по военным объектам РФ на тысячи километров. По словам эксперта, надо учитывать еще маневрирование. Он пояснил: известно, что американские ракеты "Томагавк" бьют на 1600 км, но надо вычесть примерно треть километров на маневрирование. Ведь, если запустить крылатую ракету от пункта "А" в пункт "Б" по прямой, противник ее уничтожит. То есть, объясняет Катков, это будет "подарок" для российского ПВО. Поэтому ракета должна идти по сложным маршрутам, маневрировать, обходя районы противовоздушной обороны, прятаться за рельефом местности и тому подобное.

"От дальности полета "Фламинго", которая объявлена 3 000 км, тоже надо отнять треть, и 2 000 км это действительно позволяет держать под возможным ударом весь центральный промышленный район. Там хватает объективно даже до Урала. Для такой дальности нужна соответственно боевая часть, если речь идет о ее задаче валить российские оборонные предприятия", - акцентировал специалист.

Ракета "Фламинго" - последние новости

Напомним, 21 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в начале 2026 года должно быть запущено массовое производство украинских ракет "Фламинго". Фотограф Ефрем Лукацкий в социальной сети Facebook продемонстрировал соответствующее фото ракеты и написал, что она уже в серийном производстве.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман считает, что "Фламинго" не собирается на каком-то отдельном заводе. По его мнению, это может происходить на нескольких предприятиях, и не исключено, что это происходит не на территории Украины.

