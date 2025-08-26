Премьера состоится 10 октября.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер американского психологического триллера Саймона Стоуна "Девушка из каюты №10", который является одной из самых ожидаемых новинок этого года.

Фильм является экранизацией одноименного романа современной британской писательницы Рут Уэйр (Рут Веа), который вышел еще в 2016 году. Режиссером выступил австралиец Саймон Стоун ("Раскопки", "Дочь"). Роль журналистки Лоры Блэклок исполнила Кира Найтли ("Реальная любовь", "Пираты Карибского моря", сериал "Черные голуби"):

"Во время рабочей поездки на роскошной яхте журналистка становится свидетелем того, как поздней ночью за борт выбрасывают пассажира. Ей говорят, что этого не было, поскольку все пассажиры и члены экипажа на местах. Несмотря на то, что ей никто не верит, она продолжает искать ответы, подвергая опасности собственную жизнь".".

Также в ленте сыграли Гай Пирс ("Помни", "Прометей", "Железный человек 3"), Ханна Веддингем (сериалы "Игра престолов", "Тед Лассо"), Кая Скоделарио (франшиза "Бегущий в лабиринте", "Обитель зла: Раккун-Сити", сериал "Джентльмены") и другие.

Другие новинки Netflix

Напомним, ранее сервис назвал дату премьеры пятого сезона сериала "Эмили в Париже", который в этот раз снимали в Париже и Риме. Сериал имеет большое количество поклонников.

А документалист Луис Тероу планирует снять спин-офф мини-сериала "Юношество", который вызвал много обсуждений проблемы буллинга. В новом сериале планируют осветить вопрос мизогинии.

