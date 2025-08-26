Стриминговый сервис Netflix представил трейлер американского психологического триллера Саймона Стоуна "Девушка из каюты №10", который является одной из самых ожидаемых новинок этого года.
Фильм является экранизацией одноименного романа современной британской писательницы Рут Уэйр (Рут Веа), который вышел еще в 2016 году. Режиссером выступил австралиец Саймон Стоун ("Раскопки", "Дочь"). Роль журналистки Лоры Блэклок исполнила Кира Найтли ("Реальная любовь", "Пираты Карибского моря", сериал "Черные голуби"):
"Во время рабочей поездки на роскошной яхте журналистка становится свидетелем того, как поздней ночью за борт выбрасывают пассажира. Ей говорят, что этого не было, поскольку все пассажиры и члены экипажа на местах. Несмотря на то, что ей никто не верит, она продолжает искать ответы, подвергая опасности собственную жизнь".".
Также в ленте сыграли Гай Пирс ("Помни", "Прометей", "Железный человек 3"), Ханна Веддингем (сериалы "Игра престолов", "Тед Лассо"), Кая Скоделарио (франшиза "Бегущий в лабиринте", "Обитель зла: Раккун-Сити", сериал "Джентльмены") и другие.
