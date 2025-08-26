Сумма государственного долга на конец июля составила 7,77 трлн грн.

Государственный долг Украины в июле вырос на 1,3 миллиарда долларов, сообщили в Министерстве финансов.

По данным ведомства, по состоянию на 31 июля государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7,77 трлн грн, или 186,13 млрд долл.

"В течение июля 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 76,92 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,29 млрд долл. США", - говорится в сообщении.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии УНИАН отметил, что цифры долга довольно динамичны и зависят в том числе от курса для внешних заимствований. А курс гривни в последнее время укрепился.

"Однако с учетом плановых поступлений от наших партнеров, в том числе кредитных средств, переход границы 100% ВВП это вопрос времени. Но часть помощи хотя и фиксируется как кредитные средства, по факту будут обслуживаться партнерами", - сказал эксперт.

Шевчишин пояснил, что превышение государственным долгом размера ВВП не приговор. Он привел пример страны из G20, которые имеют государственный долг выше 100% ВВП - это, в частности, Япония, Сингапур, Италия, США и Франция.

Государственный долг Украины

Международный валютный фонд прогнозирует, что в 2025 году государственный долг Украины составит более 100% валового внутреннего продукта.

Государственный долг Украины в июне вырос почти на 4 миллиарда долларов. По состоянию на 30 июня государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7,697 трлн грн, или 184,84 млрд долларов.

