Представлен официальный трейлер к британской драме "Urchin" ("Ежик"), в которой одну из ролей исполнила украинская актриса Карина Химчук.

Это дебютная режиссерская работа британского актера Гарриса Дикинсона, известного по фильмам "Хорошая плохая девочка", "Треугольник грусти" и "Пляжные крысы". Лента уже получила приз Международной федерации кинопрессы на Каннском кинофестивале.

По сюжету, главный герой Майк - бездомный в Лондоне, который оказался в замкнутом круге саморазрушения и пытается найти силы изменить свою жизнь. Центральную роль в драме исполняет Фрэнк Диллейн ("Бойтесь ходячих мертвецов", "Джоан"). Также в фильме снялись Меган Нортэм и Амр Вакед ("Люси").

Одну из важных ролей в фильме сыграла украинская актриса Карина Химчук, известная по фильму "Ты мене кохаєш?". Она воплотила образ Рамоны - подруги главного героя, молодой женщины с мятежным характером, которая становится частью его драматического путешествия.

Фильм выйдет в прокат в Великобритании и Ирландии 3 октября 2025 года.

