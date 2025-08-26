Они могут казаться противоречивыми.

Симпатия часто проявляется странными и неожиданными способами. Сигналы того, что мужчина заинтересовался вами (и даже влюбляется), не всегда очевидны и не всегда способствуют развитию отношений.

Об этом в колонке для Your Tango пишет коуч по отношениям Клейтон Олсон. Иногда мужчина подает четкие знаки: например, присылает сообщения, звонит или присылает розы без причины, или может прямо сказать, что вы ему нравитесь. В таких случаях легко чувствовать себя уверенно, однако чаще сигналы неоднозначны и запутанны.

Он становится очень серьезным или замкнутым

Один из сигналов - уровень серьезности мужчины. Он может казаться тихим, задумчивым и относиться к вашим разговорам с серьезностью диссертации. Иногда это даже выглядит скучновато.

Видео дня

Это похоже на интервью, но на самом деле он просто осторожен и не хочет ничего испортить. Он позволяет вам вести разговор, чтобы избежать риска оттолкнуть вас.

Он действует формально, по схеме

Еще один знак - его подход к общению. Мужчина может действовать по схеме: например, ждать три дня перед звонком. Он боится ошибок, которые могут возникнуть из-за спонтанности, и действует сдержанно, чтобы не потерять вас.

Также он может притворяться "мужественным" мужчиной. Социальные нормы часто заставляют мужчин демонстрировать маскулинность, чтобы не выглядеть нуждающимися или навязчивыми.

Он хвастается

Часто мужчины хвастаются, чтобы произвести впечатление. Они не стремятся соревноваться с вами, а просто хотят показать, что могут предложить. Для многих из них хвастовство - это способ показать ценность и заинтересованность без чрезмерного риска.

Он не спешит с близостью

Последний, но один из самых запутанных сигналов - он не проявляет физической инициативы. Даже если вы даете "зеленый свет", он может бояться двигаться слишком быстро и испортить отношения.

Его медленная реакция на ваши знаки внимания не означает отсутствия привлекательности - он просто осторожен, чтобы не упустить шанс на настоящее соединение.

Напомним, ранее на Reddit собрали советы и стратегии, которые помогут меньше волноваться перед первым свиданием. Один из пользователей признался, что относится к этим встречам как к собеседованиям.

Вас также могут заинтересовать новости: