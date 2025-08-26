В этом году не придется кардинально менять гардероб.

Эксперты моды определили, что осень 2025 станет сезоном базовых вещей, которые будут формировать основу гардероба.

В тренде - простота, универсальность и способность комбинировать одежду так, чтобы создавать как повседневные, так и изысканные образы. Так что осень 2025 не требует кардинальной смены гардероба - достаточно правильно подобрать базовые вещи, которые можно носить снова и снова.

City Magazine определил восемь ключевых вещей, которые станут настоящей "униформой" для тех, кто хочет выглядеть стильно без лишних усилий:

Футболки с V-образным вырезом

Такие вещи не только добавляют образу элегантности, но и легко сочетаются с жакетами или джинсами.

Песочные джинсы

Эксперты считают это хорошей альтернативой классическим синим джинсам. Эта модель добавляет образу тепла и "нейтральности", а также прекрасно носится со свитерами, пальто или рубашками.

Юбки с кружевной отделкой

Романтичные, женственные, но при этом универсальные для сочетания как с массивными сапогами и свитерами оверсайз, так и с элегантной обувью.

Обувь в морском стиле

Удобная, стильная и универсальная. Она идеально подходит как для городского ритма, так и для отдыха.

Клетчатые рубашки в клетку

Идеальны для многослойных образов, могут носиться под жакет, поверх футболки или завязаны на талии. Кроме того, их всегда можно использовать для превращения дневного образа в вечерний.

Шелковые брюки

Они сочетают комфорт с роскошным видом, и к тому же легко комбинируются с простыми футболками или жакетами.

Спортивные куртки/виндбрейкеры

Особое внимание стоит обратить на модные модели с высоким воротником, которые добавляют городского стиля и функциональности.

Темные джинсы

Классика, которая добавляет сдержанной элегантности любому образу. Одинаково хорошо сочетаются со свитером, рубашкой или элегантной блузкой.

