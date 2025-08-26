Тимочко прокомментировал ситуацию со Starlink: нужны альтернативные средства связи

Он отметил, что для работы новых видов вооружений в любом случае надо будет создавать отдельную систему связи, с использованием Starlink и аналогов.

Украине надо иметь альтернативные способы передачи информации и связи для военных. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Киев24.

Он сказал, что проблемы в работе Starlink в Украине уже возникали. Заметил, что в мире существуют альтернативы и их надо привлекать.

По словам Тимочко, Starlink помогают операторам дронов, а также многим структурам, связанным с ВСУ, уменьшая нагрузку на военную связь, которая существует отдельно.

"И чтобы минимизировать зависимость от иностранных провайдеров или поставщиков таких услуг нужно искать как минимум резервные пути перехода в случае ограничений. На случай, если Польша не проплатит, или владелец ограничит услуги. Маск уже говорил, что он может повлиять на передачу связи и информации, но потом от своих слов отказался. Чтобы таких вопросов не возникало надо иметь резервные пути", - сказал Тимочко.

Он считает, что одним из альтернативных вариантов может быть использование французской спутниковой системы.

"У них гораздо меньшее количество спутников и передатчиков, но они имеют достаточно возможностей предоставлять качественные, эффективные услуги на европейском континенте", - прокомментировал Тимочко.

Кроме этого, по его словам, есть ряд других способов передачи информации или связи.

Тимочко отметил, что для работы новых видов вооружений, например, беспилотников, Украине надо будет создавать собственную систему связи, передачи координат, мониторинга воздушного пространства.

Скандал со Starlink

Как сообщал УНИАН, недавно министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский в соцсети Х написал, что Польша не сможет платить за Starlink для Украины из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон о продлении помощи для украинских беженцев.

Однако впоследствии появилась реакция на это сообщение руководителя канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого, который опроверг утверждение министра. По его словам, вето президента Польши на закон о помощи украинцам не прекратит финансирование Starlink для Украины.

