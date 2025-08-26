Женщина сбросила 37 килограммов за 18 месяцев без инъекций: она рассказала, как ей это удалось

Джорджина похудела на 37 кг за 18 месяцев, уменьшив метаболический возраст вдвое благодаря тренировкам и правильному питанию без инъекций.

32-летняя юрист из Эссекса Джорджина поделилась своей историей трансформации: за 18 месяцев она похудела на 37 кг, уменьшила свой метаболический возраст вдвое и изменила подход к жизни, не используя никаких инъекций, пишет The Telegraph.

Начало пути

Все началось в декабре 2022 года на Эдинбургской рождественской ярмарке, когда ее вес создал проблему на аттракционе. Этот случай стал катализатором для изменений в жизни Джорджины. С детства она страдала из-за лишнего веса и переживала из-за размеров одежды и издевательств сверстников.

Вызовы и первые шаги

После университета и студенческих привычек в питании ее вес вырос до 16,5 стоун при росте 170 см. Даже первые попытки диет и тренировок давали лишь кратковременный эффект из-за неправильных пищевых привычек и больших порций.

Видео дня

Начало изменений произошло в июне 2023 года, когда Джорджина записалась в спортзал и встретила личного тренера Джонни, который поддержал ее и помог создать систематический план тренировок.

Новый режим жизни

Джорджина начала регулярные тренировки, следила за питанием и пользовалась приложением MyFitnessPal. Постепенно она научилась контролировать порции, отказываться от вредной пищи и алкоголя на выходных и включать в рацион больше фруктов, овощей и цельных продуктов.

В течение первых трех месяцев она сбросила 5 кг, через шесть месяцев - почти 23,14 кг. Первый пробег на 5 км стал важным достижением, после чего она пробежала уже три марафона.

Результат и влияние на жизнь

Благодаря регулярным тренировкам и правильному питанию Джорджина снизила метаболический возраст с 46 до 16 лет. Она достигла идеальной формы, купила собственный дом, получила повышение на работе, стала амбассадором бегового клуба и ведет фитнес-аккаунт в Instagram.

Джорджина признается, что ее трансформация помогла ей полюбить себя, восстановить уверенность и теперь она даже помогает другим молодым женщинам в процессе похудения.

По ее словам, ключом к успеху стали постоянство, правильное питание, физическая активность и поддержка тренера. Джорджина доказала, что изменения возможны без дорогих процедур или инъекций, только благодаря дисциплине и здоровым привычкам.

