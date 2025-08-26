Более 50% ассортимента украинских маркетов составляют импортные сыры.

На сегодняшний день в Украине просто нашествие импортного сыра. В основном это сыр из соседней Польши. О ситуации и ее причинах рассказала заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас в комментарии УНИАН.

По словам спикера, более 50% полок украинских магазинов занимают импортные сыры, что не дает возможности украинским сыроделам наращивать производство. А польский сыр вообще дешевле отечественного.

"За последние десять лет поляки сделали просто квантовый скачок в переработке. Польские заводы более технологически инновационные, чем наши. Они смогли это сделать за счет средств ЕС", - сообщила Жупинас в разговоре с УНИАН.

Видео дня

Эксперт констатирует: несмотря на то, что цена молока в Польше выше, чем в Украине, себестоимость сыра значительно ниже. Поэтому он является достаточно конкурентным.

"К сожалению, наши торговые сети не являются такими патриотическими, как польские, которые наш сыр просто не пускают на свои полочки", - добавляет замглавы АВМ.

Рост цен на молочную продукцию в Украине

В августе в Украине на 70 копеек выросла средняя закупочная цена молоко-сырья - из него делают конечный товар в бутылках, который украинцы видят на полках магазинов. Это произошло из-за высокого спроса со стороны переработчиков, которые хотели успеть экспортировать больше готовой продукции в ЕС до исчерпания квот.

Но даже после прекращения экспорта, снижение цен на молоко-сырье маловероятно, потому что склады переработчиков пока пустые. Они смогут накапливать на них продукцию.

При этом некоторые виды молочной продукции могут добавить до 5% своей стоимости в ближайшие недели.

Вас также могут заинтересовать новости: