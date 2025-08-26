Расследователи заявляют о коррупции в государственных органах власти.

Журналист и блогер Станислав Речинский заявил в Facebook о коррупционной схеме в Одесской областной военной администрации, работающей под прикрытием запрета на ввоз опасных грузов. По его словам, эта схема не только вредит украинской экономике, но и создает угрозу национальной безопасности, предоставляя доступ к портам компаниям, связанным со страной-агрессором.

"Ручное управление" портами

Речинский сообщает, что 23 августа, в День Государственного флага Украины, в порт Черноморска зашло судно "NS STAR" с минеральными удобрениями. Журналист утверждает, что это иллюстрация новой коррупционной схемы, организованной должностными лицами Одесской ОГА во главе с Олегом Кипером.

Ранее, в июле 2025 года, во избежание техногенных катастроф из-за возможных обстрелов, ВМС Украины и Одесская ОВА совместно запретили заход судов с опасными грузами, в частности, с аммиаком и аммиакосодержащими веществами. Однако, как утверждает журналист, этот приказ превратился в инструмент "ручного управления" портами, позволяя чиновникам самостоятельно решать, какие суда пропускать.

Экономические угрозы и угрозы безопасности

Как следствие, большинство украинских компаний, которые импортируют безопасные удобрения, не могут получить разрешение на разгрузку в портах, вынуждены искать обходные пути и нести дополнительные расходы, что приводит к росту цен для украинских аграриев.

В то же время исключение было сделано для компании ООО "ФРИ-СИСТЕМ", получившей "зеленый свет" для судна "NS STAR". Речинский отмечает, что несмотря на формальную регистрацию в Украине и австрийского владельца, Дмитрия Чверткина, эта структура, по данным журналистских расследований, является правопреемницей российской "ФосАгро", а смена владельца может быть только фикцией. Журналист отмечает, что завоз грузов компаниями с вероятными российскими связями может открыть путь для диверсий и дать агрессору возможность контролировать стратегическую портовую инфраструктуру Украины.

По данным Речинского, подозрения усиливаются и другими фактами. В частности, расследование проекта "Схемы" показало, что российский бизнес стоимостью около миллиарда гривен уже был передан в частные руки, связанные с окружением главы Одесской ОГА.