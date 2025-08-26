Артистка уже несколько лет избегает публичности.

Легендарную украинскую певицу Софию Ротару заметили в Киеве. В сети появилось новое фото с артисткой, которая уже несколько лет избегает публичности.

Накануне Дня Независимости Украины молодой певец ERIK, который оказался одним из поклонников творчества Ротару, встретил артистку на центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Об этом он рассказал в TikTok.

"Я ей сказал, что она легенда, все обожают ее песни и все ее очень любят", - отметил парень.

ERIK не упустил возможности сфотографироваться с кумиром и опубликовал совместное селфи с исполнительницей в соцсетях. На кадре видно Софию Михайловну, которой недавно исполнилось 78 лет, без макияжа и наложенных фильтров. Артистка предстала с распущенными волосами и в белой футболке, образ дополнили солнцезащитные очки.

Стоит добавить, что звезда всячески избегает публичности и больше не выступает на сцене. Именно поэтому в сети начали распространяться слухи о том, что София Ротару проживает за границей. Но недавно она таки вышла на связь и показала свежие фото, сделанные в центре Киева.

7 августа Софии Михайловне исполнилось 78 лет. Она отпраздновала день рождения в кругу близких людей. Праздничными фото поделилась ее сестра Лидия Ротару.

