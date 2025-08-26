Он опубликовал их совместное фото.

Украинский продюсер Владимир Завадюк, известный работой над проектами "Голос", "Голос. Дети" и "Танцы со звездами", рассказал об отношениях со своим парнем.

Он опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию с совместной прогулки в День независимости Украины. На снимке можно увидеть, что Завадюк и его бойфренд Павел Супрунюк надели в честь праздника вышиванки:

"Красивые мы вместе и смелые. Думал вчера особенно, что, кроме жажды и любви, нас объединило. Понял, что смелость быть собой. Без него я бы не смог так искренне и по-настоящему подсветить свое настоящее красочное я".

Напомним, Завадюк совершил каминг-аут весной 2023 года. Продюсер признавался, что ему было не легко решиться на это, однако он выбрал быть собой.

В прошлом году он впервые принял участие в Марше равенства в Киеве. После акции он написал, что видит будущее, в котором украинцы будут толерантными, открытыми и искренними.

