Речь идет о сотнях тысяч случаев.

За три года войны в Украине открыли сотни тысяч дел из-за самовольного оставления части и полсотни тысяч дел за дезертирство. Более 15 тысячам военнослужащих, самовольно оставивших часть, сообщено о подозрении. Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос "Украинской правды".

Издание уточнило, что с 2022 года по июль 2025 года в Украине открыли более 200 тысяч дел за самовольное оставление части и более 50 тысяч дел за дезертирство.

Согласно данным в "Едином отчете об уголовных правонарушениях" по статье 407 УКУ (Самовольное оставление воинской части или места службы) в 2022 году зарегистрировано "6 988 производств (из них 347 в период январь-февраль), в 2023 году - 17 658, в 2024-м - 67 840 производств".

Видео дня

В то же время, за семь месяцев 2025 года уже зарегистрировано 110 511 производств по этой статье. Таким образом, всего с начала полномасштабного вторжения России количество дел, открытых по СОЧ, составляет 202 997.

В 15 564 из них лицам сообщили о подозрении.

Что касается статьи 408 УК (Дезертирство), то с 2022 года по июль 2025 года зарегистрировано суммарно 50 058 уголовных производств по этой статье, в 1248 производствах сообщено о подозрении.

Больше новостей о самовольном оставлении частей

Напомним, ранее ГБР сообщало, что воспользовавшись упрощенным механизмом возвращения на службу, который действует уже восемь месяцев, в армию вернулось 29 тысяч человек. Этот механизм позволяет военнослужащим восстановить денежное продовольственное и другое обеспечение.

В то же время, юрист Юрий Танасийчук сказал, что многие военнослужащие идут на СОЧ, потому что не имеют легкого варианта перевестись между частями. Он добавил, что эффективной системы перевода по собственному желанию построено не было.

Вас также могут заинтересовать новости: