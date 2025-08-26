Вместе с Кувшиновым по делу проходят еще три фигуранта.

В России суд арестовал бывшего начальника 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны РФ генерал-майора Константина Кувшинова. Следствие подозревает его в хищении 57 млн рублей (около 708 тысяч долларов), которые были выделены на закупку медицинского оборудования, пишут росСМИ.

Отмечается, что подведомственная Минобороны РФ военно-медицинская организация заключила в 2022 году контракт с компаниями "Дельрус" и "ТДА-Сервис" на приобретение и поставку оборудования на сумму более 100 млн рублей. Следствие установило, что заместитель начальника отдела продаж "Дельруса" и коммерческий директор "ТДА-Сервиса" вступили в преступный сговор с Кувшиновым с целью хищения бюджетных средств.

Кувшинов занимал должность начальника лечебно-диагностического центра Минобороны РФ с февраля 2019 года по май 2025 года. Ранее он был начальником лечебно-профилактического управления - замначальника Главного военно-медицинского управления российского Минобороны.

Вместе с Кувшиновым по делу проходят еще три фигуранта. В частности, в августе 2025 года в РФ суд предъявил обвинение по пяти статьям бывшему заместителю министра обороны РФ генералу Павлу Попову. В деле также фигурирует предприниматель Владимир Богданов, у которого обнаружено незадекларированное оружие.

Этот арест стал уже девятым случаем в серии задержаний высокопоставленных российских чиновников после отставки бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу.

В Курской области погиб топ-чиновник РФ - что известно

Ранее стало известно, что в Курской области РФ ликвидировали вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова. Он пошел воевать против Украины добровольцем и даже получил звание "героя ДНР".

Отмечается, что он был командиром добровольческого отряда "Тигр", сформированного летом 2022 года. По информации российских пабликов, автомобиль Ефремова взорвался на мине.

