Со среды, 27 августа, погода в Киеве начнет улучшаться. После похолодания в столицу снова вернется тепло. Подъем температуры будет постепенный и уже к концу недели воздух в столице разогреет до +30° и даже выше. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в Киеве будет холодно, +11°...+12°, а днем температура повысится до +22°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер переменных направлений ослабнет до 5-10 м/с. Атмосферное давление будет медленно повышаться, 747-750 миллиметров ртутного столба.
Погода 27 агвуста
Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +8°, днем +23°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +21°.
В Тернополе 27 августа ночью будет +11°, днем +23°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +25°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +26°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +11°, днем +25°.
В Виннице завтра будет +11°...+23°, небольшая облачность.
В Житомире в среду ночью будет +10°, днем +22°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+20°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет ночью +12°, днем +24°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +27°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+23°.
В Одессе 27 августа - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +26°.
В Херсоне в среду ночью будет +14°, днем +28°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +28°.
В Запорожье температура ночью +14°, днем +27°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +9°, а днем +21°, небольшая облачность, дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +22°.
В Днепре температура ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +13°...+26°.
В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +24°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +24°.