Температура в ближайшие дни будет повышаться постепенно.

Со среды, 27 августа, погода в Киеве начнет улучшаться. После похолодания в столицу снова вернется тепло. Подъем температуры будет постепенный и уже к концу недели воздух в столице разогреет до +30° и даже выше. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в Киеве будет холодно, +11°...+12°, а днем температура повысится до +22°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений ослабнет до 5-10 м/с. Атмосферное давление будет медленно повышаться, 747-750 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +8°, днем +23°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +21°.

В Тернополе 27 августа ночью будет +11°, днем +23°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +25°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +26°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +11°, днем +25°.

В Виннице завтра будет +11°...+23°, небольшая облачность.

В Житомире в среду ночью будет +10°, днем +22°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+20°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +12°, днем +24°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +27°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+23°.

В Одессе 27 августа - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +26°.

В Херсоне в среду ночью будет +14°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +27°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +9°, а днем +21°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +22°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +13°...+26°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +24°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +24°.

