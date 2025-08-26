Впервые пара появилась на публике еще в 2023 году.

Всемирно известная американская певица Тейлор Свифт впервые выходит замуж. Исполнительница объявила о помолвке со спортсменом Трэвисом Келси.

Радостной новостью Свифт поделилась с фанатами в Instagram. На фотографиях запечатлен момент, когда игрок в американский футбол опустился на одно колено перед певицей.

"Ваш учитель английского и учитель физкультуры собираются пожениться", – сказано в подписи к кадрам.

Кроме того, Свифт показала кольцо, подаренное будущим супругом.

Отношения 35-летней Свифт и Тревора Келси являлись предметом активных обсуждений с момента их первого появления на публике в октябре 2023 года. Инициатором их знакомства был сам спортсмен.

Келси как-то рассказал, что планировал передать Тейлор Свифт свой номер телефона через браслет, когда она выступала на стадионе Arrowhead в Канзас-Сити – он играет на этом стадионе за команду Chiefs. Однако он не успел этого сделать.

После этой неудачной попытки он обратился за помощью к людям, близким к Свифт (в том числе к членам ее семьи), чтобы привлечь ее внимание. После этого певица связалась с ним напрямую и спустя некоторое время они встретились в Нью-Йорке.

Напомним, ранее стало известно, что после нескольких лет отношений легендарный футболист Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес. Пара воспитывает пятерых детей, двое из которых общие. Вместе они уже 9 лет.

