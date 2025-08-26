Премьер Бельгии объяснил, что с юридической точки зрения это сложно сделать.

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что попытки получить доступ к активам российского Центробанка могут сказаться на финансовых рынках. Об этом немецкий политик заявил во вторник, 26 августа, на совместной пресс-конференции с бельгийским премьер-министром Бартом Де Вевером, пишет DW.

Издание Reuters отмечает, что Мерца в этом поддерживает и премьер-министр Бельгии.

"Я знаю, что есть правительства, которые мечтают конфисковать эти средства. Но я хотел бы предостеречь: с юридической точки зрения, это не так просто", - сказал Де Вевер.

Глава правительства Бельгии пояснил, что средства центральных банков, включая российский, имеют иммунитет, и если будет принято политическое решение о конфискации государственных средств, то другие страны могут начать выводить свои активы из ЕС.

"И с юридической точки зрения, это очень опасно", - добавил бельгийский премьер.

Указывается, что канцлер Германии разделяет обеспокоенность своего бельгийского коллеги. Особенно учитывая то, что депозитарий Euroclear, где заморожены активы ЦБ РФ, расположен на территории Бельгии. Соответственно, эта страна должна нести государственную ответственность, если доступ к этим средствам будет получен незаконно.

Сообщается, что в Euroclear хранится более 200 миллиардов евро, принадлежащих Центробанку РФ. Страны G7 приняли решение о замораживании этих средств, но проценты и доходы от них они используют в пользу Украины. Впрочем, всю сумму, возможно, можно будет использовать только после заключения мирного соглашения о прекращении войны.

"Это как гусь, который несет золотые яйца. Мы должны сохранить этого гуся. И в конце, когда мы будем говорить о мирном договоре, тогда гуся можно будет поставить на стол... До того момента, я считаю, что разумно сохранить ситуацию такой, как она есть сегодня", - считает Де Вевер.

Помощь Украине от Германии и Бельгии

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Бельгии Максим Прево сообщил, что в следующем месяце Украина получит от их страны несколько истребителей F-16. Прево также добавил, что Бельгия продолжает замораживать российские активы для того, чтобы россияне в будущем пошли на реконструкцию нашей страны. Также, по его словам, Бельгия поможет Украине в разминировании.

Также мы писали, что министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что ежегодно в течение ближайших двух лет Украина будет получать от Германии 9 миллиардов евро финансовой поддержки. Он добавил, что Европа остается на стороне Украины.

