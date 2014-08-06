Порошенко предлагает общественным активистам выдвинуть представителей в Нацсовет реформ

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«С целью выполнения Указа Президента Украины № 614/2014 от 23 июля 2014 года "Об обеспечении внедрения единой государственной политики реформ в Украине" просим общественные объединения предоставить официальные предложения о включении представителей в персональный состав Национального совета реформ», - говорится в сообщении.

Предложения принимаются до 11 августа 2014 года по электронному адресу: pr_shymkiv@apu.gov.ua;

Вышеприведенная информация необходима для проведения консультаций с кандидатами по включению в состав Национального совета реформ, Совещательного совета реформ и отдельных команд экспертов, сообщает пресс-служба президента.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко создал Национальный совет реформ для обеспечения внедрения единой государственной политики Украине в этой сфере.

Совет будет работать как специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в стране единой государственной политики реформ и их реализации.

Основной задачей совета будет внесение предложений по осуществлению в Украине реформ на основе лучшего международного опыта и содействие их внедрению, а основной задачей его исполнительного комитета будет подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованному внедрению и мониторинг реализации реформ.

Председателем Национального совета реформ является президент Украины; в состав Национального совета реформ входят: председатель Верховной Рады (по согласию), премьер-министр и другие члены Кабинета министров, которые возглавляют министерства, - по согласованию с премьер-министром, а также по согласию: председатель Национального банка, председатели комитетов Верховной Рады, четыре представителя общественных объединений, представитель совещательного совета реформ.