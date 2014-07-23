Порошенко создал Национальный совет реформ

11:59, 23 июля 2014
Политика
8 0

Президент Украины Петр Порошенко создал Национальный совет реформ для обеспечения внедрения единой государственной политики Украине в этой сфере.

Порошенко створив Національну раду реформ для впровадження єдиної державної політики / УНІАН

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Национальный совет реформ будет работать как специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций относительно внедрения в Украине единой государственной политики реформ и их реализации.

Основной задачей совета будет внесение предложений об осуществлении в Украине реформ на основе лучшего международного опыта и содействие их внедрению, а основной задачей его исполнительного комитета будет подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованному внедрению и мониторинг реализации реформ.

Порошенко установил, что председателем Национального совета реформ является президент Украины; в состав Национального совета реформ входят: председатель Верховной Рады (по согласию), премьер-министр и другие члены Кабинета министров, возглавляющие министерства, - по согласованию с премьер-министром, а также по согласию: председатель Национального банка, председатели комитетов Верховной Рады, четыре представителя от общественных объединений, представитель Совещательного совета реформ.

В состав Исполнительного комитета реформ входят: заместитель главы Администрации президента Украины, к ведению которого отнесены вопросы осуществления реформ, и представитель президента в Кабинете министров - по должности, а также два человека, кандидатуры которых предложены премьер-министром, два человека, кандидатуры которых предложены председателем Верховной Рады, и один человек, кандидатура которого предложена председателем Национального банка Украины;

Читайте такжеПорошенко подписал закон о частичной мобилизацииПерсональный состав Национального совета реформ, Совещательного совета реформ и Исполнительного комитета реформ утверждает президент Украины.

Читайте такжеПорошенко выступает против введения военного положенияЭтим же указом президент назначил заместителя главы Администрации президента Дмитрия Шимкива директором Исполнительного комитета реформ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter