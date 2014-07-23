Порошенко создал Национальный совет реформ

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Национальный совет реформ будет работать как специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций относительно внедрения в Украине единой государственной политики реформ и их реализации.

Основной задачей совета будет внесение предложений об осуществлении в Украине реформ на основе лучшего международного опыта и содействие их внедрению, а основной задачей его исполнительного комитета будет подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованному внедрению и мониторинг реализации реформ.

Порошенко установил, что председателем Национального совета реформ является президент Украины; в состав Национального совета реформ входят: председатель Верховной Рады (по согласию), премьер-министр и другие члены Кабинета министров, возглавляющие министерства, - по согласованию с премьер-министром, а также по согласию: председатель Национального банка, председатели комитетов Верховной Рады, четыре представителя от общественных объединений, представитель Совещательного совета реформ.

В состав Исполнительного комитета реформ входят: заместитель главы Администрации президента Украины, к ведению которого отнесены вопросы осуществления реформ, и представитель президента в Кабинете министров - по должности, а также два человека, кандидатуры которых предложены премьер-министром, два человека, кандидатуры которых предложены председателем Верховной Рады, и один человек, кандидатура которого предложена председателем Национального банка Украины;

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