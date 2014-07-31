Украина требует разъяснений от России относительно военной деятельности вблизи ее границы

Как отмечается в сообщении, Украина и Российская Федерация являются сторонами Венского документа ОБСЕ 2011 года о мероприятиях укрепления доверия и безопасности, который предусматривает ряд мероприятий, направленных на повышение стабильности и уменьшение угрозы возникновения конфликтов. В частности, Раздел ІІІ Венского документа дает возможность направления его участниками запросов друг другу с целью получения разъяснений относительно необычной военной деятельности, которая вызывает обеспокоенность.Читайте такжеРФ продолжает стягивать войска: за 20 км от границы Украины находится эшелон с 50 танками

В этой связи, говорится в сообщении, Украина в очередной раз воспользовалась своим правом, и 30 июля 2014 года направила Российской Федерации по каналам связи ОБСЕ запрос с требованием разъяснить цель накопления сил и средств ВС РФ вблизи государственной границы с нашим государством. В запросе приводятся неопровержимые доказательства усиления на протяжении последнего времени российской военной группировки. На этом фоне особую тревогу вызывает факт проведения, начиная с 29 июля с.г., масштабных трехдневных летно-тактических учений в Ростовской области и Ставропольском крае, во время которых, по информации Минобороны РФ, планируются боевые пуски неуправляемых реактивных снарядов и «отработки уничтожения воздушного десанта условного противника, а также предоставления огневой поддержки наступающим мотострелковым и танковым подразделениям».Читайте такжеИз минометов с территории РФ обстреляна ротная тактическая группа сил АТО - Тымчук

Как отмечается в сообщении, в запросе Украины констатируется, что не прекращаются обстрелы территории нашего государства с территории РФ, продолжают фиксироваться факты нарушения границы российской военной техникой, а также беспилотными летательными аппаратами, происходит передача российской стороной вооружения и военной техники (включая тяжелую технику, комплексы ПВО, реактивные системы залпового огня и тому подобное) пророссийским террористическим группировкам, которые действуют в Донецкой и Луганской областях.

В этой связи Украина призвала Российскую Федерацию принять безотлагательные меры с целью немедленного прекращения таких незаконных действий.Читайте такжеНаблюдатели ОБСЕ начинают миссию на украинско-российской границе

Согласно положениям Венского документа, российская сторона должна предоставить ответ на запрос Украины в течение 48 часов, то есть, ориентировочно, до 23:00 1 августа 2014 года, подчеркивается в сообщении.