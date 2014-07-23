Украина получила безоговорочные доказательства причастности Шойгу к передаче оружия террористам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

«МВД получило безоговорочные доказательства причастности министра обороны РФ Сергея Шойгу к прямым действиям по передаче террористам «ЛНР» и «ДНР» вооружения - установок «Град», танков, артиллерии и тому подобное», - сказал он.

Как отметил Геращенко, на Шойгу замкнут весь контроль за поставками вооружения и координации действий различных подразделений террористов.

«Это связано с тем, что предыдущая система управления террористами в Украине показала свою неэффективность. Ранее одними группами террористов руководило ФСБ, другими - Главное разведывательное управление Генштаба России. На сегодняшний день принято решение, что всеми террористами в Украине, а также поставками оружия будет руководить господин Шойгу», - сказал он.

Геращенко сообщил, что проводится проверка информации о том, что именно Шойгу согласовывал передачу ЗРК «Бук-1» террористам для того, чтобы они могли сбивать украинские самолеты.

По словам Геращенко, МВД будет обращаться в МИД и к президенту Петру Порошенко с предложениями вводить санкции, которые будут касаться недопуска российских чиновников и бизнесменов, которые финансируют террористов, передают им оружие и боеприпасы.

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"В первую очередь таким человеком является министр обороны РФ Шойгу. Кроме того, что он занимается передачей террористам вооружения, на нем замкнуты вопросы, связанные с подготовкой террористов. На сегодня нами получены безоговорочные доказательства того, что Министерство обороны РФ проводит подготовку танкистов, которые потом перебрасываются в Украину и в составе экипажей боевых танков наносят удары по украинским военным", - сказал Геращенко. Он отметил, что подготовка танкистов проводится в поселках Чертково и Каменка.

Как сообщал УНИАН, на министра обороны РФ Шойгу МВД завело уголовное дело по ч. 3, 5 ст. 27, ч.5 ст. 260 Уголовного Кодекса Украины.