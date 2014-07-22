МВД завело уголовное дело на министра обороны РФ Шойгу и предпринимателя Малофеева
Граждан РФ Шойгу и Малофеева подозревают в пособничестве террористам.
Главное следственное управление МВД Украины открыло уголовное производство в отношении граждан Российской Федерации Сергея Шойгу и Константина Малофеева по признакам совершения криминального правонарушения, предусмотренного ч. 3, 5 ст. 27, ч.5 ст. 260 Уголовного Кодекса Украины.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МВД Украины.
По информации ведомства, в результате проверки, проведенной УБОП МВД, установлено, что в период с марта 2014 г. по настоящее время при поддержке служебных лиц Министерства обороны РФ, которое возглавляет Шойгу, сформированы незаконные вооруженные группы, которые действуют на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Незаконные вооруженные формирования, которые находятся под командованием граждан РФ, совершают системные разбойные нападения на органы государственной власти, подразделения Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, предприятия, организации, что привело к многочисленным человеческим жертвам, разрушениям и иным тяжким последствиям.
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«Следствием установлено, что к совершению этих деяний могут быть причастны лица:
Шойгу Сергей Кужугетович, 1955 г.р., гражданин РФ, министр обороны РФ, который организовал участие неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях на территории Украины, противоправная деятельность которых привела к гибели людей и другим тяжким последствиям (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 260 УК Украины).
Малофеев Константин Валерьевич, 1974 г.р., гражданин РФ, предприниматель, который подозревается в пособничестве (финансировании) участия неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях на территории Украины, противоправная деятельность которых привела к гибели людей и другим тяжким последствиям (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 260 УК Украины)», - информируют в украинском ведомстве.
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В настоящее время Главное следственное управление МВД Украины предпринимает меры, предусмотренные украинским законодательством, для привлечения граждан Шойгу и Малофеева к участию в следственных действиях.
«В случае неявки указанных лиц, следствие будет вынуждено принять меры для принудительного привода к месту вызова. В последствии в отношении указанных лиц судом может быть избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а сами они объявлены в розыск», - отмечается в сообщении.