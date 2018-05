В Донецке в результате боев в аэропорту и на ж/д вокзале погибли три человека

Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

В сообщении также отмечено, что информацией о том, кем являются пострадавшие, облгосадминистрация «на данный момент не располагает».

Сейчас на месте боевых действий работают машины скорой помощи, добавили в ОГА.

Now some rebel tanks, buses and cars of separatist fighters heading back toward center of #Donetsk#Ukrainepic.twitter.com/m8yBV14Rj7