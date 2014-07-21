На улицах Донецка идет бой
10:17, 21 июля 2014Политика
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В Донецке в квадрате Красноармейское шоссе - ул. Маршала Жукова - ул. Стратонавтов - ул. Артемовская ведутся боевые действия.
REUTERS
Об этом сообщает сайт горсовета Донецка.
"Просим жителей, проживающих в данном квадрате, не выходить на улицу и не покидать пределов своих домов и квартир", - пишут представители горсовета.
Они также обращают внимание на то, что закрыт автовокзал "Западный". В связи с этим горожан просят не пользоваться данным направлением.
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Ограничено движение автотранспорта в направлении железнодорожного вокзала. Троллейбусы по маршруту №2 следуют до больницы №20, маршрутные такси разворачиваются в районе ул. Артема 204. По неподтвержденным данным на вокзале возник пожар. Информация проверяется.
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