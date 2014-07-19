Вокруг места падения Боинга создадут 20-ти километровый квадрат безопасности
03:55, 19 июля 2014Политика
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Председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко сообщил, что во время видеоконференции удалось договориться с террористами о возможности проведения работ в зоне катастрофы самолета Бойнг-777
Вокруг места падения Боинга создадут 20-ти километровый квадрат безопасности
Об этом он сказал в эфире "Шустер-LIVE", передает Еспресо.TV.
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"Трехсторонние переговоры закончились тем, что есть 20 квадратных километров, чтобы Украина выполнила гуманную миссию, забрала тела, передала родственникам. Для этого договорено 20кв. км, конкретный район и мы надеемся, что террористы дадут нам работать. В трехстороннем группе есть представители России и пусть сдержат наконец свое слово", - сказал он.
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