В Макеевке боевики оборудовали в школах огневые позиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Боевики захватили помещение центра почтовой связи №12 и филиалы «Укртелекома» в Снежном», - заявил он.

«А в нескольких школах Макеевки они обустроили огневые точки», - добавил спикер СНБО.Читайте такжеВ Макеевке боевики захватили распределительный центр: вывезли 1,5 тонн мясных изделий и документы

«Системы «Град» террористов, которые находятся в Донецке, размещены в жилых кварталах, в то же время, они не имеют постоянного места дислокации, находясь не больше 3-4 часов на одном месте», - отметил он.

Также Лысенко сообщил, что «на вооружении террористов был зафиксирован самоходный зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10».

«Нужно отметить, что этот вид вооружения мог попасть к боевикам только с территории РФ», - подчеркнул он.