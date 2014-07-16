В Макеевке боевики оборудовали в школах огневые позиции
В Макеевке боевики оборудовали в школах огневые позиции, в Снежном - захватили почту и филиал «Укртелекома».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.
«Боевики захватили помещение центра почтовой связи №12 и филиалы «Укртелекома» в Снежном», - заявил он.
«А в нескольких школах Макеевки они обустроили огневые точки», - добавил спикер СНБО.Читайте такжеВ Макеевке боевики захватили распределительный центр: вывезли 1,5 тонн мясных изделий и документы
«Системы «Град» террористов, которые находятся в Донецке, размещены в жилых кварталах, в то же время, они не имеют постоянного места дислокации, находясь не больше 3-4 часов на одном месте», - отметил он.
Также Лысенко сообщил, что «на вооружении террористов был зафиксирован самоходный зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10».
«Нужно отметить, что этот вид вооружения мог попасть к боевикам только с территории РФ», - подчеркнул он.