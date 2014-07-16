Террористы из установок "Град" обстреляли аэропорт в Луганске и позиции сил АТО - эксперт

Об этом написал на своей странице в соцсети руководитель ценра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Читайте такжеТеррористы из "Града" обстреляли жилые районы Луганска: есть жертвы

"Террористами из РСЗО БМ-21 «Град» обстреляны позиции сил АТО и переправа близ н.п.Дмитровка. Потерь со стороны военнослужащих нет. Также из РСЗО БМ-21 «Град» обстрелян аэропорт в Луганске, контролируемый силами АТО. Потерь с нашей стороны нет", - говорится в сообщении.

Кроме этого, из РСЗО БМ-21 «Град» обстреляны позиции сил АТО близ н.п.Провалье (Луганская обл.). Среди военнослужащих есть потери.