Террористы из установок "Град" обстреляли аэропорт в Луганске и позиции сил АТО - эксперт
07:14, 16 июля 2014Политика
0
Террористы из установок "Град" обстреляли аэропорт в Луганске и позиции сил АТО.
Террористы из установок "Град" обстреляли аэропорт в Луганске и позиции сил АТО/ verytinywars.blogspot.com
Об этом написал на своей странице в соцсети руководитель ценра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Читайте такжеТеррористы из "Града" обстреляли жилые районы Луганска: есть жертвы
"Террористами из РСЗО БМ-21 «Град» обстреляны позиции сил АТО и переправа близ н.п.Дмитровка. Потерь со стороны военнослужащих нет. Также из РСЗО БМ-21 «Град» обстрелян аэропорт в Луганске, контролируемый силами АТО. Потерь с нашей стороны нет", - говорится в сообщении.
Кроме этого, из РСЗО БМ-21 «Град» обстреляны позиции сил АТО близ н.п.Провалье (Луганская обл.). Среди военнослужащих есть потери.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter