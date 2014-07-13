Боевики обстреливают жилые районы со стороны дислокации сил АТО

Как сообщалось ранее, боевики вели хаотичную стрельбу из вооружения РСЗО БМ-21 Град по н.п. Мариновка. В результате которого погибли мирные жители.

Позже, террористы направили установку Град на жилые кварталы в районе Петровское – пригороде города Донецка.

Обстрел велся со стороны поселка Новониколаевка.

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"Опять же, похожую тактику мы встречали в Доброполье. Когда со стороны дислокации сил АТО предпринималась попытка обстрелять жилые районы города. В очередной раз напоминаю о том, что в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС Украины силы АТО не применяют артиллерию и авиацию по жилым районам", - пишет Селезнев.