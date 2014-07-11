В Мариуполе на рынке родственницы Януковича обнаружили арсенал оружия и флаги "ДНР" - ОГА

В Мариуполе Донецкой области у родственницы сбежавшего из Украины экс-президента Виктора Януковича обнаружен арсенал оружия.

Об этом УНИАН сообщили Департаменте по вопросам внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.

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«В Мариуполе бойцами спецбатальона «Азов» на рынке, принадлежащем родственнице экс-президента Януковича, обнаружен арсенал оружия, георгиевские ленты, флаги «ДНР» и РФ, а также фальшивые гривневые купюры», - сказано в сообщении.