В Мариуполе на рынке родственницы Януковича обнаружили арсенал оружия и флаги "ДНР" - ОГА
20:12, 11 июля 2014Политика
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На рынке, который принадлежит родственнице экс-президента Януковича, обнаружили арсенал оружия, георгиевские ленты, флаги «ДНР» и РФ, а также фальшивые рублевые купюры.
На рынке родственницы Януковича обнаружили оружие, флаги ДНР и георгиевские ленты / Фото УНИАН
В Мариуполе Донецкой области у родственницы сбежавшего из Украины экс-президента Виктора Януковича обнаружен арсенал оружия.
Об этом УНИАН сообщили Департаменте по вопросам внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.
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«В Мариуполе бойцами спецбатальона «Азов» на рынке, принадлежащем родственнице экс-президента Януковича, обнаружен арсенал оружия, георгиевские ленты, флаги «ДНР» и РФ, а также фальшивые гривневые купюры», - сказано в сообщении.
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