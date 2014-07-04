Bloomberg: из-за украинского кризиса в России значительно сократилось количество сделок по покупке компаний

В статье Джейсона Коркорана и Мэтью Кэмпбелла под названием «Из-за украинского кризиса в России значительно сократилось количество сделок по покупке компаний», опубликованной на сайте Bloomberg говорится о том, что в первом полугодии количество сделок по слиянию компаний в России уменьшилось, так как из-за украинского кризиса многие компании отложили покупки, а санкции заставили многих иностранных покупателей передумать. За последние 4 года это самый плохой результат.

Общая сумма в долларах всех завершенных сделок и сделок, которые находятся в процессе рассмотрения, сократилась до 16,6 млрд. долл. в течение первых шести месяцев. Это самая минимальная сумма за последние 4 года. В прошлом году за такой же период общая сумма составляла 27 млрд. долл., по данным агентства Bloomberg.

Экономические санкции США и Европейского союза сдерживали иностранных покупателей, в то время как российские компании с трудом могли финансировать собственное расширение. Еще до введения санкций Россия изо всех сил пыталась стимулировать рост своей экономики, объем которой составляет 2 триллиона долл., так как потребительский спрос не мог компенсировать сокращение инвестиций. ВВП вырос на 0,9 % в первом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года, а рост ВВП в последние три месяца прошлого года составлял 2 %.

«Санкции создали атмосферу неопределенности для компаний», – сообщил по телефону Сергей Островский, партнер лондонской юридической компании Ashurst LLP и глава российской группы юридических фирм. «На короткий срок от шести месяцев до года проекты замораживают, но трудно себе представить, что Россия может быть изолирована от международных рынков на длительное время, так как за последнее десятилетие она глубоко интегрировалась в них».

Снижение рисков

Риск дальнейших санкций уменьшился, говорит Кристофер Грэнвилл из исследовательской фирмы Trusted Sources UK, несмотря на то, что американские и европейские чиновники все также предупреждают о принятии жестких мер, если Россия не сделать больше, чтобы ослабить напряжение в Украине. Президент России Владимир Путин в прошлом месяце поддержал решение Петра Порошенко о прекращение огня, а российские законодатели 25 июня отменили разрешение на использование российской армии в соседнем государстве.

«Если ситуация в Украине будет и дальше улучшаться, я не думаю, что Россия сможет быстро восстановиться, – считает Кристофер Грэнвилл, – она будет продолжать держаться на нулевом уровне с очень неустойчивым равновесием в ближайшем будущем».

Компания Qiwi Plc (QIWI), управляющая системой моментальных платежей, аналогичной PayPal Inc., 23 июня продала первую часть акций через российскую компанию после того как в феврале было сделано первичное публичное предложение компанией ООО «Лента». Кредиторы Альфа-Банк, ОАО Сбербанк (SBER) и ОАО Газпромбанк реализовали в июне еврооблигации, номинированные в иностранной валюте, впервые после аннексии Крыма Россией.

«Возвращение»

Самой крупной сделкой в этом году стала продажа за 5,1 млрд. евро немецкой компанией RWE AG (RWE) её нефтегазового подразделения компании L1 Energy, инвестиционной структуре, основанной российским миллиардером Михаилом Фридманом. Итальянская нефтяная и газовая компания Eni SpA (ENI) также завершила в январе продажу 60 % акций компании Arctic Russia BV компании Yamal Development на сумму 2,9 млрд. долл.

«Рынки капитала явно восстанавливаются после начала или завершения первых операций с акционерным капиталом и активизации рынков долговых обязательств в последние недели», – сообщил в электронном письме Антон Черный, и.о. начальника российского инвестиционного банка Ренессанс Капитал. «Мы полагаем, что после этого стоит ожидать оживления и на рынке слияний и поглощений».

Среди сделок, которые отложили до следующего года – покупка ОАО «Роснефть» (ROSN) газовых активов у алмазной монополии ОАО «АЛРОСА» за 1,4 млрд. долл. «Роснефть» также отложила продажу акций Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (Украина), как сообщило российское информационное агентство «Прайм» 16 июня, цитируя главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина.

Банки Raiffeisen Bank International AG и UniCredit Bank Austria AG отменили продажу своих украинских подразделений в этом году. Продажа подразделений банка Raiffeisen привлекла внимание покупателей из соседних стран, в том числе России.

Заявки на покупку сталелитейных заводов

Альфа-Банк, крупнейший российский частный кредитор, купил украинское подразделение Банка Кипра в апреле за 202 млн. евро после того как было объявлено о снижении цены на 10 %.

«Несмотря на условия рынка, есть очень мало отчаянных продавцов, которые готовы принять любую цену, так как много предприятий в России генерируют сильные денежные потоки», – сказал Черный.

Производитель стали ОАО «Северсталь» (SVST) получил заявку на покупку его американских заводов от американской корпорации U.S. Steel Corp. и бразильской компании Cia. Siderurgica Nacional SA (SID), сообщили в мае осведомленные источники. «Северсталь» может получать около 1,5 млрд. долл. за свои американские заводы.

Государственная программа приватизации в России, на которую выделили 1 триллион рублей (29 млрд. долл.), была приостановлена в этом году из-за нестабильности на фондовых рынках и нежелания правительства продавать по сниженным ценам. На этот год была запланирована продажа акций поставщика телекоммуникационных услуг ОАО «Ростелеком», судоходной компании «Совкомфлот» и ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП).

«Россия предпочитает подождать наиболее благоприятного момента, когда можно будет максимально увеличить цену за приватизацию», – сказал Даниэль Якобович, со-руководитель департамента инвестиционно-банковских услуг в Deutsche Bank AG в Москве. «Государство не считает необходимым продавать свои активы по любой цене».