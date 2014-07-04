Воздушное пространство Крыма остается под контролем Украины - официальный комментарий ИКАО

"Позиция ИКАО не изменилась и по-прежнему отражает позицию ООН, а именно, что территория Крыма находится под контролем Украины", - заявил в письменном комментарии собственному корреспонденту УНИАН руководитель офиса связей генерального секретеря ИКАО Энтони Филбин (Anthony Philbin)

По его словам, зона моря, которая относится к симферопольскому FIR, не имеет никакого суверенитета, а аэронавигационное обслуживание для этого района было делегировано ИКАО Украине.

Кроме того, Филбин сообщил, что ИКАО проводит неформальные дискуссии с целью облегчения взаимодействия между сторонами и обеспечения безопасности воздушного движения в районе.

Читайте такжеУкраина контролирует небо над Крымом из Одессы и ДнепропетровскаРанее российские СМИ распространили информацию, якобы гендиректор ИКАО Раймон Бенжамин заявил, что воздушное пространство Крыма находится под контролем России.

Украинский МИД также заявил, что официальная позиция ИКАО и Европейской организации по безопасности аэронавигации по этому вопросу была обнародована еще в апреле этого года и остается неизменной: право обслуживания воздушного пространства над Автономной Республикой Крым принадлежит исключительно Украине.

Читайте такжеМеждународная организация гражданской авиации рекомендует воздержаться от полетов в авиапространстве КрымаКроме того, МИД потребовал от Российской Федерации прекратить незаконные полеты самолетов российских авиакомпаний над Крымом и четко придерживаться закрепленного на международном уровне исключительного права осуществлять аэронавигацию на своей суверенной территории, в том числе в АРК.

Напомним, согласно официальной позиции Украины и международного сообщества, любые полеты, которые осуществляются в аэропорты Крыма в условиях оккупации, являются незаконными.

Справка УНИАН. Международная организация гражданской авиации (ІКАО) - специализированное учреждение ООН, которое устанавливает международные нормы гражданской авиации и координирует ее развитие с целью повышения безопасности и эффективности.

Рекомендаций ІКАО придерживаются крупнейшие авиаперевозчики и аэропорты мира.

Полуостров Крым был аннексирован Российской Федерацией после проведения в марте референдума об отделении Крыма от Украины и присоединения его к РФ. При этом результаты референдума не были признаны мировым сообществом, а факт аннексии резко осудили ведущие политики мира.

Ранее Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) ввела запрет на осуществление полетов в аннексированный Россией Крым, в частности, в Симферополь и Севастополь.