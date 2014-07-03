Комиссия ВСЮ проверит судей, привлекавших к суду участников Евромайдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам после первого заседания ВСК сообщил ее председатель Владимир Мойсик.

По его словам, в частности, будут проверяться судьи судов общей юрисдикции, которые принимали решения в отношении участников акций протеста на майдане Незалежности, представителей Кабинета министров Юлии Тимошенко и лишали народных депутатов мандатов.

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“Закон ограничивает комиссию в отношении судей, которых можно проверить, речь идет только о судьях, которые наказывали участников Майдана, Автомайдана, членов правительства Юлии Тимошенко, которые вмешивались в избирательный процесс 2012 года, когда лишали мандатов принявших присягу народных депутатов ”, - сказал Владимир Мойсик.

Он отметил, что ВСК также будет изучать деятельность судей, чьи решения в Европейском суде по правам человека признаны незаконными и нарушающими права человека.

В то же время председатель ВСК заметил, что комиссия ВСЮ не единственный орган, который окончательно будет решать участь судей. "Судьба судьи будет решаться Высшим советом юстиции, и только его решение подлежит обжалованию в суде", - объяснил Владимир Мойсик.

На уточняющий вопрос он отметил, что под проверку могут попасть 300-400 судей, если в отношении их поступят соответствующие жалобы.