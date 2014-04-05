СМИ: Пропавшего на Черкасщине журналиста нашли убитым со следами пыток

Об этом сообщил глава черкасской областной организации партии "Свобода" Юрий Ботнар, передает Прочерк.

По его словам, Сергиенко нашли "с пакетом на голове, с ножевыми ранениями, наручниками на руках".

Ранее милиция сообщала, что в Корсунь-Шевченковском районе на 130 км трассы в лесу были обнаружены следы крови и волочения, которые вели к месту скопаного слоя почвы.

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Черкасская областная организация Всеукраинского объединения «Свобода» считает это похищение и предполагаемые пытки "проявлением реваншизма Партии регионов и олигархических сил Черкасщины, несмотря на то, что Сергиенку неоднократно угрожали за его журналистскую и патриотическую деятельность, в частности разоблачительные статьи о тайных сторонах бизнеса латифундиста, местного олигарха, народного депутата Украины от Партии регионов, друга Виктора Ющенко и Сергея Тулуба, Героя Украины Геннадия Бобова".

Сам Бобов обратился в органы внутренних дел, прокуратуру и Службы безопасности Украины с требованием обеспечить беспристрастное и справедливое расследование по делу похищения представителя ВО «Свобода».

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков принял обращение. Об этом он сообщил на своей странице.