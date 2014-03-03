Минюст инициирует проверку всех судей

Петренко сослался на инициативу разработать специальный законопроект, который, однако «не может быть карательным и не должен применяться для преследования представителей судейского корпуса, ведь в судебной системе много честных и порядочных судей». Этот документ будет предусматривать, в частности, создание смешанной комиссии, в которую войдут действующие судьи и судьи в отставке, члены парламента (специалисты в области права, 5 человек), представители общественности (2-3 человека), а также члены Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей (ориентировочная квота – 10 человек).

При этом министр юстиции уточнил, что эти ответственные за формирование судейского корпуса органы будут представлены в специальной комиссии только после того, как будет обновлен их состав. Основным заданием этого специально созданного органа будет проверка судебных решений, которые принимались во время проведения массовых акций протеста; а также тех, которые были опротестованы украинскими гражданами в Европейском суде по правам человека.

«Необходимо дать ответ обществу, почему такие судьи до сих пор работают в судебной системе», – уточнил г-н Петренко. Также будут проверены решения судей, которые нарушали избирательные права граждан. Ожидается, что проверка будет проведена в течение 6 месяцев.

Также Павел Петренко отметил, что на протяжении 1 года предлагается провести переаттестацию судейского корпуса. Новый закон будет предусматривать и то, что судьи, которые занимают административные должности в судах (речь идет о высших специализированных, апелляционных судах и первых инстанциях), на которые они были назначены после 1 июля 2010 года, должны будут уйти с занимаемой должности на время проведения проверки.

Помимо этого, законодатели планируют внести изменения в процедуру созыва Съезда судей и избрания делегатов. Предлагается, чтобы каждый суд представлял один делегат – судья, который не занимает административной должности в суде. Изменения будут внесены и в механизм назначения судей на административные должности в судах. Предлагается руководителей высших и апелляционных судебных инстанций избирать коллективами соответствующих судов тайным голосованием, а судов первой инстанции – назначать советом судей.