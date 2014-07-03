Около 400 активистов Майдана не собираются расходиться

Митингующие также не планируют разбирать революционную Елку, палатки и кухни.

Читайте такжеНа баррикадах возле Майдана нашли боевые растяжки - Парубий

Постоянных жителей здесь около четырехсот. Большинство - активные участники акций протеста под правительственными строениями. Некоторые в течение дня учатся владеть кнутом, палкой, мячом и топором, передает ТСН.

Активисты Майдана говорят, что польза от них есть. "Чтобы власть не забывала, что есть люди, которые будут ее контролировать. Мы видим, что им тяжело, но пусть знают, что есть люди, которые будут ее контролировать", - говорит один из майдановцев.