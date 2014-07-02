Террористы обстреляли населенный пункт на Луганщине, есть жертвы (добавлено фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе антитеррористической операции, при этом боевики заявили, что это последствия неудачной атаки украинской авиации.

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Пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский официально заявил, что со стороны украинских войск сегодня в 04.00 велся огонь из артиллерийского вооружения в направлении, обратном расположению поселка Станица Луганская, где, по данным штаба АТО, находилось скопление террористов.

Авиация в данном районе и по данному пункту не работала, добавил он.

В сообщении пресс-центра АТО на страничке в Faсebook также говорится о жертвах среди мирного населения.

Позже появились сообщения о разрушениях и жертвах в недалеко расположенном поселке Кондрашовка.