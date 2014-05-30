Боевики заявляют, что освободили еще четверых представителей ОБСЕ

В Луганской области освободили четверых представителей ОБСЕ. Об этом заявил лидер "Народного фронта" в Луганской области Алексей Чмиленко, - сообщает "ОстроВ" со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Действительно группу из четверых представителей ОБСЕ задержали накануне, затем доставили в Луганск и проверили документы. Когда подтвердилось, что они - действительно представители международной организации и не занимаются организацией провокаций, было решено вынести им предупреждение, чтобы больше без соответствующей документации и сопровождения они не ездили", - сказал Чмиленко.

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Он сообщил, что в настоящее время группа представителей ОБСЕ свободна.

Утром в пятницу представитель информационного центра так называемого "Юго-восточного фронта" Сергей Веселовский заявил, что в Луганской области в четверг задержана группа из четырех европейцев, которые предположительно входили в состав миссии наблюдателей ОБСЕ.

Позже в "пресс-службе" самопровозглашенной "Луганской народной республики" объявили, что наблюдательную миссию ОБСЕ в Северодонецке в четверг не задерживали, а просто не выпустили из-за комендантского часа.