Меркель предложила сделать Медведчука посредником на переговорах: Порошенко и Путин согласились

Об этом канцлер Германии заявила во время четырехстороннего телефонного разговора при участии президента Украины Петра Порошенко президента Франции Франсуа Олланда и президента России Владимира Путина, сообщается на сайте Президента Украины.

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Телефонный разговор был посвящен реализации мирного плана для Востока Украины.

Во время разговора Петр Порошенко проинформировал собеседников о серьезных нарушениях, возникших в ходе реализации объявленного Президентом Украины режима прекращения применения силы в одностороннем порядке. В частности, Глава государства отметил, что с 20 июня зафиксировано 52 случая нарушения режима прекращения огня со стороны террористов, в результате которых погибли 18 человек, ранены 27 человек.

Президент России поддержал предложение Петра Порошенко о введении режима прекращения огня и его мониторинга.

Петр Порошенко подчеркнул, что реализация мирного плана и обеспечение контроля всего периметра границы возможны при условии присутствия наблюдателей ОБСЕ, включая представителей России.

В ходе беседы Глава государства отметил, что решение Совета Федерации об отмене разрешения на использование войск РФ на территории Украины является положительным сигналом на пути реализации мирного плана. При этом Президент подчеркнул, что сегодня Украина ожидает реальных действий со стороны России, которые будут способствовать дальнейшей стабилизации ситуации на Донбассе. Глава государства призвал Президента России принять конкретные меры по прекращению поставки боевикам оружия и техники через границу Украины.

По итогам разговора Федеральный канцлер Германии предложила поддержать следующие совместные шаги:

1. Обеспечение системы мониторинга с элементами контроля (касается блокпостов и передачи пунктов пропуска на украинско-российской границе) с участием наблюдателей ОБСЕ, включая представителей России, на время прекращения огня;

2. Продолжение переговоров Трехсторонней контактной группы 26 июня этого года;

3. Обмен списками заложников и публичные заявления руководства РФ об освобождении людей ко всем, кто сейчас их удерживает.

Стороны договорились продолжить разговор в данном формате в четверг 26 июня этого года.