Совет Федерации отменил разрешение Путину использовать армию на территории Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за такое решение проголосовало 153 российских сенаторов, против проголосовал один сенатор.

«Совет Федерации постановляет отменить постановление Совета Федерации от 1 марта 2014 года № 48-ФЗ об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия», - зачитал содержание документа председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

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Как сообщал УНИАН, 24 июня Путин направил письмо в Совет Федерации о том, что в целях нормализации обстановки и урегулирования ситуации в восточных регионах Украины, а также в связи с началом трехсторонних переговоров по данному вопросу внес в Совет Федерации предложение об отмене постановления Совета Федерации от 1 марта 2014 года № 48-ФЗ об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины.

Также 24 июня Путин объяснил, что просил Совет Федерации дать согласие на применение армии в связи с «событиями вокруг Крыма».

«Я такое письмо в Совет Федерации направил. С чем это связано: во-первых, с тем, что получено такое решение - моя просьба дать такое решение была направлена в тот момент, когда разворачивались события вокруг Крыма. Я не исключал возможность применения Вооруженных сил», - сказал Путин.

Путин добавил, что РФ использовала вооруженные формирования для того, чтобы обеспечить «свободу волеизъявления на референдуме в Крыму».

"Мы использовали для блокирования некоторых вооруженных формирований украинской армии с тем, чтобы она не мешала процессу волеизъявления", - пояснил российский президент.

1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Путина о возможном введении войск в Украину.

«Рассмотрев обращение президента РФ и исходя из интересов и безопасности жизни граждан РФ, наших соотечественников, и личного состава воинского контингента вооруженных сил РФ, дислоцирующихся в соответствии с международным договорами на территории Украины, Автономная Республика Крым, в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации, Совет федерации Федерального собрания Российской Федерации постановляет: дать согласие президенту РФ на использование Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране», - говорится в решении верхней палаты российского парламента.

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

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17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

21 марта Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации.