Лавров: власти Украины не должны выставлять ультиматумов тем, кто "реально контролирует" Донбасс

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и печати МИД России по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств РФ и США.

«22 июня по американской инициативе состоялся телефонный разговор Лаврова и Керри. Обсуждалась ситуация в Украине в контексте объявленного президентом П.А.Порошенко «мирного плана» для юго-востока», - говорится в сообщении. (УНИАН: мирный план предложен пророссийским боевикам, терроризирующим местное население в Донецкой и Луганской областях).Читайте такжеТеррористы игнорируют мирный план Порошенко: за сутки на востоке атакованы 7 блокпостов силовиков

Лавров подчеркнул, что без полной остановки боевых действий и установления всеобъемлющего, а не временного перемирия, и главное - начала прямых переговоров украинских властей с теми, «кто реально контролирует обстановку в юго-восточных регионах», невозможно добиться деэскалации острого внутреннего кризиса в Украине. (УНИАН: МИД РФ использует термин «юго-восточные регионы», хотя террористы захватили несколько городов только в двух областях Украины).

«Особо отмечено, что Киеву следует отказаться от выдвижения ультимативных требований и вступить в равноправный диалог с представителями Донецка и Луганска с целью достижения подлинного урегулирования», - говорится в сообщении.

Главы внешнеполитических ведомств условились продолжать плотные контакты в рамках международных усилий по содействию прекращению насилия на юго-востоке на основе Женевского заявления от 17 апреля с.г. и «дорожной карты» ОБСЕ, добавили в МИД.Читайте такжеПутин поддержал прекращение огня на Донбассе, но засомневался в жизнеспособности плана Порошенко

Как сообщалось, 20 июня Порошенко отдал приказ о прекращении огня на неделю всеми подразделениями Вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничной службы. Ведение огня прекращено с 22 часов 20 июня до 10:00 27 июня.

Такое решение было принято для того, чтобы террористы могли сложить оружие. Предполагается, что боевые действия на время остановки АТО будут носить исключительно характер ответа.

Несмотря на это, минувшей ночью в Донецкой и Луганской областях террористы обстреляли из минометов и другого оружия украинских пограничников в пунктах пропуска и силовиков в местах дислокации АТО.

Лидеры террористов отказались от переговоров с властями Украины.