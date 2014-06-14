В Госдепе опровергли данные о применении Украиной фосфорных бомб

"Мы проверили эту информацию. У нас нет свидетельств, которые это подтверждают и которые мы считаем достоверными", — заявила на брифинге представитель госдепартамента Мари Харф, которую цитирует РИА Новости.

Ранее российская "КП" сообщила, что украинские силовики применили при обстреле Славянска горящие снаряды, которые могут быть запрещенными фосфорными боеприпасами.

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Между тем центр АТО заявил, что ни фософорные бомбы, ни "Град" на востоке Украины не используются.

"Нет ни одного, документально зафиксированного факта, использования силами АТО системы "Град". Все эти домыслы, тем более удивительны, учитывая то обстоятельство, что именно российские войска использовали установки "Град" для нанесения ударов по городам Чеченской республики. В результате погибли десятки тысяч мирных жителей. Об этих фактах хорошо известно мировому сообществу, они зафиксированы на многочисленных фото и видеоматериалах", — говорится в заявлении представителя АТО Владислава Селезнева в Facebook.

Он также обвинил российский телеканал "Звезда" в иллюстрации сюжета о том, что украинские силовики использовали фосфорные бомбы против мирного населения, кадрами, снятыми в 2004 году в иракском городе Эль-Фаллуджа.