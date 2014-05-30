МВД: Пропавших детей из Славянска действительно вывезли из зоны боевых действий

Об этом УНИАН сообщил начальник Управления уголовной милиции по делам детей МВД Украины Алексей Лазаренко.

«Это те самые дети, о которых говорил Селезнев из Минобороны. Дети были вывезены из Славянска автобусами в три ходки в Дебальцево, где пересели на поезд и поехали в Крым. Сейчас я ожидаю сообщения, добрались ли они уже до «Артека», - сказал Лазаренко.

Он отметил, что инициаторами вывоза детей из Славянска были один из местных депутатов и начальник городской милиции, которые договаривались с представителями так называемой «Донецкой народной республики» и АТО о создании коридоров и перевозке детей через блокпосты в сопровождении милиции.

Читайте такжеБоевики установили подбитую «Нону» на автоплатформу и обстреливают жилые кварталы СлавянскаИнформацию подтвердили в пресс-службе Донецкой обладминистрации. По их данным, детей вывозили организованно и с согласия родителей.

"Отдел по делам семьи, молодежи и спорта Славянского горсовета составил списки, по которым путевки получили 148 детей. Родители оформили все документы, необходимые для отправки школьников в Крым", - заявили в ОДА.

Детей сопровождают 26 взрослых, среди которых родители, педагоги и медики.

"Мы сегодня утром связались с Крымом, дети благополучно добрались и сейчас находятся в Форосе. Через два дня их перевезут в артековский лагерь «Лазурный», где сейчас завершается подготовка к приему юных донетчан", - рассказала и.о. заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации Тамара Лукьянчук.

Также она добавила, что крымская сторона гарантировала детям полную безопасность.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 мая, руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев заявил, что не известно местонахождение автобусов, которые вывозили из Славянска около 200 детей.