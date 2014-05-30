В Минобороны не знают, где находятся 200 детей, которых вывезли из Славянска

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев сказал во время брифинга по телефону, отвечая на вопрос относительно вывоза детей из Славянска.

“Ситуация с вывозом детей из города Славянск достаточно непонятная. По состоянию на сегодня неизвестно, где находятся около 200 детей”, - сказал Селезнев.

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Он отметил, что последняя информация, которая была получена вчера, - колонна автобусов пыталась выехать из Славянска. Крайняя точка, где она находилась, - это блокпост сепаратистов на выезде из города, дальше эта колонна двигаться не стала.

В то же время руководству АТО не поступало никаких запросов со стороны самопровозглашенной власти Славянска относительно обеспечения соответствующих условий для перемещения детей по определенному направлению.

“Где находятся дети — не известно”, - добавил Селезнев.

Раньше Селезнев по телефону сообщил УНИАН, что автобусы с детьми из Славянска находятся на блокпосту боевиков.

Кроме этого, Селезнев отметил, что «такая ситуация вызывает определенные риски для детей».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что планируется «эвакуировать» около 200 детей из Славянска, и отправить их на время в Крым и Подмосковье.